أكثر من مليون و400 ألف زائر للروضة الشريفة بالمسجد النبوي

ياسر رشاد - القاهرة - بلغ عدد زوار الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال الفترة من بداية شهر ذي القعدة وحتى الـ 14 من ذي الحجة لعام 1445هـ، مليونًا و403 آلاف و640 زائرًا.

وأوضحت إحصائية نشرتها الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد النبوي،اليوم الأحد نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - أن مساحة الروضة الشريفة تبلغ 330 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 800 زائر بالساعة بمتوسط 10 دقائق لكل زائر،مشيرة إلى أن عدد الزائرين من الرجال بلغ 762 ألفًا و101 زائر، ومن النساء 641 ألفًَا و539 زائرة.

وأشارت إلى أن هناك أربع مراحل لإدارة تفويج الزوار إلى الروضة الشريفة،حيث يتم التحقق من حجز المواعيد عبر تطبيق نسك وتوكلنا،ومسح رمز الاستجابة السريع عبر الأجهزة الإلكترونية،ومن ثم توجيه الزوار إلى مناطق الانتظار داخل المسجد النبوي،ثم تفويجهم إلى داخل الروضة الشريفة.

وحرصت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد النبوي،بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية بالمسجد النبوي،على التسهيل على الزوار والمصلين للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله وصاحبيه رضي الله عنهما، في إطار الجهود المبذولة لخدمة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي.