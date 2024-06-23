شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحتفل بالذكرى الـ155 لعيد الصحافة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية العراقية، السبت القادم بالعيد الوطنى للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869، حيث يقام مهرجان فروع النقابة السبت القادم الموافق 29 يونيو في حدائق أبو نؤاس ويقام الاحتفال الرسمي في الساعة 11 من صباح يوم الأحد 30 يونيو في فندق الرشيد.

يذكر أن نقابة الصحفيين العراقيين تحتفل في الخامس عشر من حزيران من كل عام بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869.

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين إن الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين عبر تلك السنوات الطويلة والتي اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله من خلال التناول الإعلامي وكذلك في نقل الصورة المشرقة له أمام العالم .

وحيت نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أنفسهم فداء لرسالة الكلمة الحرة .

