الحشيمي: لضرورة احترام الشخصيات الدينية وعدم زجهم في الصراعات السياسية

أكد النائب بلال الحشيمي على "ضرورة احترام الشخصيات الدينية وعدم زجهم في الصراعات السياسية أو الاجتماعية، وحث الجهات الإعلامية على الالتزام بالمهنية واحترام حرية الرأي دون الإساءة للآخرين".

ودعم الحشيمي "بيان المفتي الغزاوي الذي شدد على الوحدة الوطنية وبناء دولة قوية ورفع راية فلسطين راية يكبر من يقف بجانبها وليست تكبر بمن يقف جانبها".

ورفض كل "أشكال الإساءة والتحريض ضد المفتي الغزاوي أو ضد أي شخصية دينية أو قضائية او اجتماعية في الوطن".