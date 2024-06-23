وصول أمين سر الفاتيكان الى مطار بيروت

وصل أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الى مبنى كبار الزوار في مطار بيروت الدولي، حيث استقبله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب. وأجريت له على أرض المطار مراسم استقبال رسمي.

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