اتحاد النقل الجوي نفى تقريرًا للتلغراف يزعم تخزين صواريخ بمطار بيروت: مجرد أضاليل وندعو وسائل الاعلام للحضور والتأكد

نفى اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA، في بيان، ما زعمته صحيفة "التلغراف" بشأن وجود أسلحة وصواريخ يخزنها حزب الله في مطار بيروت الدولي.

وقال: "طالعتنا صحيفة التلغراف بخبر جود اسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان، بل مجرد أضاليل وأكاذيب هدفها تعريض مطار بيروت والعاملين فيه، الذين كلهم مدنيون، والعابرين منه واليه وكلهم مدنيون، للخطر".

وأضاف "نحمل هذه الوسيلة الاعلامية ومن ينقل عنها ويروج أضاليلها كامل المسؤولية عن سلامتنا، نحن العاملين بمطار بيروت بكامل منشآته، بمحطة الركاب مغادرة ووصولا وساحة الطائرات والصيانة والشحن الجوي المدني. وندعو وسائل الاعلام كافة لبنانية وعربية واجنبية الى الحضور الى مطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم، وغير ذلك نعتبر ان ما تروج له وسائل اعلام مشبوهة تحريض على قتلنا".

وكانت قد ادعت صحيفة التلغراف أن "حزب الله يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت"، زاعمة أن "الصواريخ التي يخزنها حزب الله في مطار بيروت تشمل أنواعا مثل فلق وفاتح".

وذكرت أن "التقارير عن وجود صواريخ في مطار بيروت تزيد المخاوف من احتمال جعله هدفا عسكريا".