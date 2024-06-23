الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 4 صواريخ "أتاكمز" فوق القرم وحملت أميركا مسؤولية الهجوم الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، عبر صواريخ أميركية الصنع من طراز "أتاكمز"، مشيرة إلى أنه "أصيب أكثر من 20 مدنيًا بينهم أطفال جراء سقوط شظايا الصواريخ على بعض المناطق".

وقالت: "خلال صد الهجوم الأوكراني، تم إسقاط 4 صواريخ أميركية الصنع من طراز "أتاكمز"، كما انحرف صاروخ آخر وانفجر في الجو".

وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أميركيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأميركية الخاصة بهم، مؤكدة أن "مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على المدنيين في سيفاستوبول تقع بالدرجة الأولى على عاتق واشنطن، التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، وكذلك على نظام كييف، الذي انطلقت هذه الضربة من أراضيه".

من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدبلوماسيين الروس سوف يسعون للحصول على رد من المنظمات الدولية على مقتل المدنيين في مدينة سيفاستوبول الروسية، مشيرة إلى أن هذه الهياكل منحازة للغرب.