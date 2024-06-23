ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على شبه جزيرة القرم

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسئولون روس إن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في القصف الذي استهدف مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، اليوم الأحد، ارتفع إلى خمسة قتلى وعشرات الجرحى.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن مصدر محلي قوله "ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول إلى 5 قتلى بينهم 3 أطفال وإصابة نحو 120 آخرين".

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، فيما أعلنت وزارة الصحة الروسية، في وقت سابق، أن 124 شخصا، بينهم 27 طفلًا، أصيبوا في الهجوم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت أربعة صواريخ بينما انفجرت الرأس الحربية للصاروخ الخامس في الجو.

وأضافت وزارة الدفاع أن الهجوم نفذ بصواريخ مزودة برؤوس حربية عنقودية.