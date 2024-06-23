الشؤون الدينية للحرمين تدشن برنامج "إجابة السائلين" للرد على استفسارات قاصدي المسجد الحرام

ياسر رشاد - القاهرة - دشّن رئيس الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، مبادرة "إجابة السائلين" عبر الهاتف؛ للرد على استفسارات قاصدي المسجد الحرام الشرعية، وتوعيتهم وتعليمهم لأداء عباداتهم ومناسك العمرة.

‏ وأوضح السديس - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ‏مبادرة "إجابة السائلين" عبر الهاتف جاءت للتيسير على قاصدي المسجد الحرام، وتعزيز مهام مكاتب "إجابة السائلين" للرد على أسئلة قاصدي المسجد الحرام وتوعيتهم لما فيه اتباع هدي نبيهم ﷺ في أداء مناسك العمرة.

‏وتعمل إدارة "إجابة السائلين" التي تضم مجموعة من العلماء والقضاة والمدرسين على توعية الحجاج والزائرين في مسائل العقيدة الإسلامية والعبادات الشرعية وأحكام المناسك، وآداب الزيارة، ليؤدوا عباداتهم وفق المقتضى الشرعي دون إخلال أو إحداث وابتداع.

أكثر من مليون و400 ألف زائر للروضة الشريفة بالمسجد النبوي

بلغ عدد زوار الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال الفترة من بداية شهر ذي القعدة وحتى الـ 14 من ذي الحجة لعام 1445هـ، مليونًا و403 آلاف و640 زائرًا.

وأوضحت إحصائية نشرتها الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد النبوي،اليوم الأحد نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - أن مساحة الروضة الشريفة تبلغ 330 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 800 زائر بالساعة بمتوسط 10 دقائق لكل زائر،مشيرة إلى أن عدد الزائرين من الرجال بلغ 762 ألفًا و101 زائر، ومن النساء 641 ألفًَا و539 زائرة.

وأشارت إلى أن هناك أربع مراحل لإدارة تفويج الزوار إلى الروضة الشريفة،حيث يتم التحقق من حجز المواعيد عبر تطبيق نسك وتوكلنا،ومسح رمز الاستجابة السريع عبر الأجهزة الإلكترونية،ومن ثم توجيه الزوار إلى مناطق الانتظار داخل المسجد النبوي،ثم تفويجهم إلى داخل الروضة الشريفة.

وحرصت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد النبوي،بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية بالمسجد النبوي،على التسهيل على الزوار والمصلين للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله وصاحبيه رضي الله عنهما، في إطار الجهود المبذولة لخدمة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي.