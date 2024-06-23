لبنان: الأخبار بشأن وجود أسلحة وصواريخ بمطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد اتحاد النقل الجوي في لبنان أن الأخبار المتداولة حول وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان بل مجرد أضاليل وأكاذيب هدفها تعريض مطار بيروت والمدنيين العاملين فيه، والعابرين منه وإليه، للخطر.

وحمل الاتحاد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - وسائل الإعلام التي تنقل تلك الأخبار كامل المسئولية عن سلامة العاملين بمطار بيروت بكامل منشآته، وبمحطة الركاب مغادرة ووصولا وساحة الطائرات والصيانة والشحن الجوي المدني، داعيا وسائل الإعلام كافة لبنانية وعربية وأجنبية إلى الحضور لمطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد زعمت - في وقت سابق اليوم - بأن حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت بلبنان.

مخاوف من انهيار القبة الحديدية الإسرائيلية حال اندلاع حرب مع حزب الله

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مخاوف متزايدة من تعرض نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" للانهيار حال اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله" اللبناني.

وذكرت الصحيفة في تقرير اليوم الأحد أن الولايات المتحدة حذرت من مغبة تعرض بطاريات "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ لخطر الانهيار في حال تصاعد الصراع مع حزب الله، مشيرة إلى تقييم قدمه مسؤولون أمريكيون نهاية الأسبوع الماضي، الذي يعكس التحليل الأخير الذي أجراه خبراء في إسرائيل والولايات المتحدة، والذي يأتي وسط مخاوف من أن الحرب مع حزب الله يمكن أن تكون أخطر بكثير من حرب لبنان الثانية التي اندلعت في 2006، عندما تسبب القصف الإسرائيلي في خسائر مادية وبشرية فادحة في لبنان.

ووفقا للتقرير، تقود الولايات المتحدة وفرنسا جهودا دبلوماسية لتجنب توسع رقعة الصراع بين إسرائيل وحزب الله في الوقت الراهن، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد بينهما وتبادل إطلاق النار عبر الحدود إلى نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغوا وفدا إسرائيليا في واشنطن أن أمريكا ستقدم المساعدة الأمنية اللازمة لإسرائيل في حالة تصاعد الصراع مع حزب الله، في حين حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من مغبة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، قائلا "إن شعوب المنطقة والعالم لن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".