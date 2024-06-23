نتنياهو: انخفاض كبير في توريد الأسلحة الأمريكية إلينا منذ 4 أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء الانخفاض الكبير في إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة.

وشدد نتنياهو - بحسب قناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية - على أن واجبه الأول هو "تزويد القوات الإسرائيلية بأفضل الوسائل للدفاع ضد التهديدات"، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو "أقدر كثيرا دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن والإدارة الأمريكية لإسرائيل"، مُقرًا بالمساعدات الأمريكية في الفترة الأولى من الحرب.. وأضاف: "لكن منذ حوالي أربعة أشهر، كان هناك انخفاض كبير في توريد الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل".

ولفت إلى أنه برغم الطلبات المتكررة لتسريع الشحنات، إلا أن الوضع لم يتحسن.. وتابع: "قررت التحدث علنًا بناءً على سنوات من الخبرة والمعرفة بأن هذه الخطوة ضرورية لكسر الجمود"، معربا عن توقعه بصدور رد فعل عنيف على انتقاداته، على غرار المواقف السابقة بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أن أثار مقطع فيديو نشره الأسبوع الماضي وانتقد فيه تأخير تسليم الأسلحة الأمريكية، ردود فعل قوية من واشنطن.. وعلى وجه التحديد، أشار نتنياهو إلى تعليق شحنة القنابل التي يتم التحكم فيها عن بعد والمخصصة للمساعدة في العمليات ضد حركة حماس، بسبب المخاوف من سقوط ضحايا من المدنيين في رفح بقطاع غزة.. وأدت تصريحات نتنياهو إلى إلغاء منتدى رفيع المستوى حول إيران، كان من المقرر أن يشارك فيه مسؤولون أمنيون أمريكيون.

لبنان: الأخبار حول وجود أسلحة وصواريخ بمطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب

أكد اتحاد النقل الجوي في لبنان أن الأخبار المتداولة حول وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان بل مجرد أضاليل وأكاذيب هدفها تعريض مطار بيروت والمدنيين العاملين فيه، والعابرين منه وإليه، للخطر.

وحمل الاتحاد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - وسائل الإعلام التي تنقل تلك الأخبار كامل المسئولية عن سلامة العاملين بمطار بيروت بكامل منشآته، وبمحطة الركاب مغادرة ووصولا وساحة الطائرات والصيانة والشحن الجوي المدني، داعيا وسائل الإعلام كافة لبنانية وعربية وأجنبية إلى الحضور لمطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد زعمت - في وقت سابق اليوم - بأن حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت بلبنان.

مخاوف من انهيار القبة الحديدية الإسرائيلية حال اندلاع حرب مع حزب الله

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مخاوف متزايدة من تعرض نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" للانهيار حال اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله" اللبناني.

وذكرت الصحيفة في تقرير اليوم الأحد أن الولايات المتحدة حذرت من مغبة تعرض بطاريات "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ لخطر الانهيار في حال تصاعد الصراع مع حزب الله، مشيرة إلى تقييم قدمه مسؤولون أمريكيون نهاية الأسبوع الماضي، الذي يعكس التحليل الأخير الذي أجراه خبراء في إسرائيل والولايات المتحدة، والذي يأتي وسط مخاوف من أن الحرب مع حزب الله يمكن أن تكون أخطر بكثير من حرب لبنان الثانية التي اندلعت في 2006، عندما تسبب القصف الإسرائيلي في خسائر مادية وبشرية فادحة في لبنان.