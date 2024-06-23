البحرين تشارك في اجتماع كبار المسئولين التحضيري لحوار التعاون الآسيوي التاسع عشر

ياسر رشاد - القاهرة - شارك وفد مملكة البحرين برئاسة السفير الدكتور جمعة الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، في اجتماع كبار المسئولين التحضيري للاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي التاسع عشر، المزمع عقده غدا الاثنين، بالعاصمة الإيرانية طهران، وذلك بمشاركة الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي الدكتور بورنشاي دانفيفاثانا، وممثلي الدول الأعضاء .

وأكد السفير البحريني - خلال الاجتماع اليوم الاحد بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - دعم بلاده لأعمال حوار التعاون الآسيوي، باعتبارها عضوًا فاعلاً وشريكًا في تأسيسه، وعلى الدور المحوري الذي تلعبه الآليات الإقليمية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز التكامل المشترك، مشدداً على ضرورة استغلال الفرص للدفع باتجاه تطوير التعاون الآسيوي للوصول إلى نتائج ملموسة وتنسيق التواصل في شتى المجالات .

ومن جانبهم، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية أهداف حوار التعاون الآسيوي ومبادئه، وضرورة مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم عرض ومناقشة إعلان طهران لدولة الرئاسة الجديدة للحوار، إضافة إلى وثيقة المبادئ التوجيهية ووثيقة القواعد الإجرائية للحوار، إذ سيتم عرضهم ضمن برنامج عمل الاجتماع الوزاري لاعتمادهم من رؤساء وفود الدول الأعضاء بالحوار .

جدير بالذكر أن البحرين تولت رئاسة حوار التعاون الآسيوي في دورته الـ18 خلال الفترة من 2023-2021.