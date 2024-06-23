بسبب الحرارة الشديدة.. فوضى في منطقة البلقان بعد تعطل شبكة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المسؤولون في الجبل الأسود، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي استمرت لساعات، جعلت البلاد في حالة تامة من الظلام، فيما أبلغت كل من ألبانيا والبوسنة والهرسك والجزء الساحلي من كرواتيا عن أزمات مماثلة.

وأشارت المتحدثة باسم شركة الطاقة في البوسنة والهرسك ندى بافيتسيفيتش، إلى أن انقطاع الكهرباء هو "اضطراب ذو أبعاد إقليمية"، موضحة الجهات المختصة لا تزال تعمل على تحديد الأسباب.

ورغم مرور ساعات من الانقطاع، لا تزال السلطات عاجزة على تحديد سبب الانقطاع.

وتشهد شبكة الكهرباء الإقليمية ضغطا متزايدا منذ أيام؛ نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك المصاحب لارتفاع درجات الحرارة واستخدام مكيفات الهواء.

وأوضحت شركة الكهرباء الحكومية البوسنية، أن الانقطاع ناتج عن مشاكل في أحد خطوط التوزيع الإقليمية، فيما أرجعت شركة الطاقة الألبانية سبب المشكلة إلى "الحرارة الشديدة".

وعلى الرغم من انقضاء عقود على انتهاء حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، ما تزال شبكة الطاقة في المنطقة تربط بين كل من ألبانيا والبوسنة والهرسك، ومونتنيجرو وكرواتيا.

بدوره، قال رئيس شبكة الكهرباء في كرواتيا دانكو بلازيفيتش، إن شبكة الكهرباء في أوروبا مرتبطة ببعضها، لكن رغم فوائده في كثير من الأحيان تشوبه عيوب كذلك، مضيفا "الميزة هي أنه يمكنك استيراد وتصدير الطاقة وبيعها كذلك، غير أن العيب هو أنه عندما يكون هناك خلل ما، فإنه ينتقل بشكل رئيسي من نظام إلى آخر".

وبالإضافة إلى انقطاع التيار عن المنازل والشركات التي سببها تعطل شبكة الكهرباء في منطقة البلقان، أدى أيضا إلى أزمات مرورية خّفت فوضى في عدد كبير من المدن.

وفي العاصمة البوسنية سراييفو، أدى تعطل شبكة الكهرباء إلى خلق حالة من الاختناق المروري في الشوارع نتيجة توقف خطوط الترام عن العمل.

بينما أدى انقطاع التيار في مدينة دوبروفنيك الساحلية في كرواتيا، إلى توقف عدد كبير من المطاعم والمتاجر عن تقديم خدماتها خلال فترة الظهيرة.

من جانبه، أصدر معهد الصحة العامة في صربيا المواطنين من التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس في الفترة بين الساعة الـ 11 صباحا و5 مساء قائلا: "إذا اضطررت إلى الخروج، من فضلك خذ معك زجاجة ماء".