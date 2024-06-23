خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الدولار في البنوك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بمعدل 70 قرشا، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على الدولار زاد من سعره؛ بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى وقرب نهاية العام المالي.

وأضاف "بدرة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن زيادة الدولار مقابل الجنيه بقيمة من 80 لـ90 قرشا صباح اليوم، منوها أن السوق السوداء لا وجود لها حاليا ولن يحدث أي زيادة للدولار مرة ثانية.

وتابع قائلا: الحكومة لن تسمح بعودة السوق السوداء مرة أخرى، موضحًا أن اشتعال الحرب في المنطقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر أثر على موارد قناة السويس، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الدول.

ولفت إلى أن المواطن لابد أن ينتبه لكل ما يحدث حولنا والاستهداف المتعمد للاقتصاد العالمي.