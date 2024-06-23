شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يلعب دورا بارزا فى رعاية الشباب واكتشاف المواهب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، وهو ما يعكس حرصه علي تنفيذ نص المادة 82 من الدستور بشأن التزام الدولة برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

وخلال الفترة الماضية عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين في الحوار الوطني؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة في الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

وعمل التحالف الوطني أيضا علي تعزيز ثقافة التطوع لغرس القيم في النشء، واحتواء كافة طاقاتهم في مكانها الصحيح، والاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم؛ في محاولة لتعزيز الثقة في وطنهم، وتجنب تحول هذه الطاقات في مكان غير صحيح.



