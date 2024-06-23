الداخلية الروسية: مقتل ضابط شرطة وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار على كنيسة ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور في داغستان

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، عن مقتل ضابط شرطة وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار على كنيسة ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور في داغستان، مشيرة إلى عدم وجود قتلى أو إصابات بين المدنيين.
وأوضحت أنه "يجري التحقيق في ملابسات الهجوم".
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك"، فقد هاجم مجهولون كنيسة أرثوذكسية ومعبدًا يهوديًا، وتم التعرف على السيارة التي فر بها المشتبه بهم، وهي من نوع فولكس فاجن بولو بيضاء اللون.
هذا، ووردت أنباء عن إطلاق نار في منطقة نيو آثوس وإصابة شخص واحد على الأقل.
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