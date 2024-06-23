المقاومة الإسلامية بالعراق: استهدفنا هدفا حيويا في سواحل البحر الميت بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق عصر اليوم الأحد الموافق 23/6/ 2024، هدفاً حيوياً في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت في بيانها أنها مستمرة "في دكّ معاقل الأعداء".