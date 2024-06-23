الاتحاد الدولي للنقل الجوي: لم ولن نعلّق على الوضع بمطار بيروت واقتباس "التلغراف" عن مصدر بالاتحاد عار عن الصحة

أوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أنه "تضمن تقرير منشور في صحيفة التلغراف البريطانية اليوم الأحد 23 حزيران 2024، اقتباساً منسوباً إلى مصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). إن هذا الاقتباس عارٍ عن الصحة، إذ لم ولن يعلّق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) على الوضع في مطار بيروت. كما نؤكد أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لا يتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان ولا يعلّق عليه".

وقال: "لقد تواصلنا مع صحيفة التلغراف لتصحيح هذا الخطأ، واستجابت الصحيفة وجرى تحديث التقرير، وتم حذف اسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي من التقرير".

وكانت قد ادعت صحيفة التلغراف نقلا عن مصادر أن "حزب الله يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت"، زاعمة أن "الصواريخ التي يخزنها حزب الله في مطار بيروت تشمل أنواعا مثل فلق وفاتح".

وذكرت أن "التقارير عن وجود صواريخ في مطار بيروت تزيد المخاوف من احتمال جعله هدفا عسكريا".