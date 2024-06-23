لويس لحود رعى مهرجان الكرز الاول في قاع الريم

رعى المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مهرجان الكرز الاول في بلدة قاع الريم، بدعوة من بلديتها ورئيسها وسام تنوري، في مدرسة قاع الريم الرسمية.

وأشار لحود، الى أن "هذه الزراعة تفرض نفسها في السوق المحلية وهي تصدّر الى الأسواق العربية، وفريق العمل في مصلحة زراعة البقاع رئيس المصلحة الدكتور خليل عقل ورؤساء الدوائر الموجودون معنا اليوم يتعاونون معكم لتسويق الكرز وفتح أسواق جديدة محلّياً وخارجياً".

ولفت الى أن "هدف المهرجان اليوم هو تسويق الكرز، ووزارة الزراعة نظّمت عدّة إيام لتسويق منتوجات لبنانيّة في لبنان والخارج، منتوجات زراعية نباتية وحيوانية وصناعات غذائية ومونة مطبخ لبناني وإنتاج نبيذ وعرق ومشروبات روحية، وفتحنا عدة أسواق وسوف نكمل واجباتنا تجاه المزارعين والمنتجين، واجباتنا ان نكون الى جانبهم لانهم يدفعون كل استثماراتهم ويدفعون بالعملة الصعبة كي يستمروا".

وفي موضوع الثروة الحيوانية، أشار لحود الى أن "العسل اللبناني بدأ يصدر الى الإتحاد الأوروبي ونحن حريصون على زيادة انتاج هذا القطاع، وقاع الريم تشهد على هذا التطور، وسنعمل على بقاء المزارعين في ارضهم، لان الزراعة عنصر أساسي في الاقتصاد الوطني".