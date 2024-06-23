محافظ البقاع تابع مع ياسين وخير مسألة اندلاع الحرائق في مطمر النفايات في بر الياس

تابع محافظ البقاع كمال أبو جوده منذ اسبوع وبشكل متواصل مسألة اندلاع الحرائق في مطمر النفايات في بلدة بر الياس.

وتواصل ابو جودm مع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، ومع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومع المدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وجرى التباحث في الآثار السلبية البيئية والصحية للحريق في المطمر المذكور مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل الطبيعية والارتفاع المستمر في درجات الحرارة وهي من المسببات الرئيسية الكامنة وراء استمرار انبعاث النيران والروائح منه.

كما أعلن ابو جوده أنه "سيكون له لقاءات قريبة مع المعنيين للبحث في حلول جذرية ومستدامة للمطمر".