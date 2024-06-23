الجالية اللبنانية في باريس أقامت قداسا على نيّة الجيش اللبناني في كنيسة سان لويس

أقامت الجالية اللبنانية في باريس قداسا على نيّة الجيش اللبناني في كنيسة سان لويس شارك فيه حشد من أبناء الرعية اللبنانيين المقيمين في فرنسا.

ولفت كاهن الرعية الخوري روجيه بعقيليني، في عظته، الى "قضية المؤمن المسيحي في حمل البشارة الى الكون كله رغم التحديات والصعوبات التي فد تؤدي به الى الاستشهاد ودفع دمه ثمنا للحب من أجل البشارة والخلاص".

وشدد على أن "هذا ما يفعله الجيش ايضا من رأس هرمه الى قاعدته في الدفاع عن الكيان والحفاظ على وحدة الوطن وابنائه، ما قد يؤدي به الى دفع دمه ثمنا لهذه القضية المقدسة".كما تُليت النوايا على نية لبنان وجيشه".

من جهتها، أشارت السيدة كارلا رزق، في كلمة باسم أبناء الجالية، الى أنه "تضرب لبنان عواصف عاتية متعددة على كافة المستويات الاقتصادية والإجتماعية والأمنية. جُلّ ما نفعله اليوم هو تقديم الصلاة من أجل المؤسسة العسكرية وشهدائها الأبطال، لإبقائها قوية ومتماسكة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنانا الحبيب. جيش الوطن كل الوطن، جيش الإيمان بالقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، جيش العطاء بلا حدود، جيش التضحية حتى الشهادة".