السفير القطري زار محمية اهدن

زار السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، برفقة منسقة الانتشار في تيار "المردة" كارول دحدح وعائلتها، محمية إهدن، وكان في استقبالهم مديرة المحمية ساندرا كوسا سابا، التي قدمت شرحًا وافيًا عن أهمية محمية حرش إهدن الطبيعية ومشاريعها الرائدة.

وتخلل الزيارة زراعة شجيرة أرز من مشتل المحمية باسم السفير، كرمز للصداقة الراسخة بين قطر ولبنان.

وأشاد السفير القطري بالمحمية قائلاً: "أهدن غابة رائعة غنية بالتاريخ والجمال الطبيعي، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من الحفاظ على هذا التراث الطبيعي الفريد".