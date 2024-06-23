شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة غيرت حياة المصريين.. حلقة جديدة من "معلومة ع السريع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير الخليج 365، ومسئول ملف مجلس الوزراء، فى حلقة جديدة من برنامج "معلومة ع السريع" بتليفزيون الخليج 365، أبرز ما قدمته المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التى تعد المشروع الأكبر لتغيير حياة أكثر من 60 مليون مصري، بجانب تطويرها أكثر من 4500 قرية وتقديم الخدمات الصحية والخدمية وتطوير البنية التحتية فى المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.