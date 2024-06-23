امتحانات الثانوية العامة.. انطلاق اختبارات اللغة الأجنبية الثانية وسط تأمين مشدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:

انطلقت قبل قليل، امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الثانية في المواد المضافة للمجموعة، وذلك بعد وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان.

وشهد محيط اللجان في المحافظات المختلفة تشديدات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك لضبط العملية الامتحانية وعدم عركلتها.

وتتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم سير العملية الامتحانية للعمل على حل أي مشكلة تواجه الطلاب خلال أداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية.

وبحسب الجدول الزمني التي حددتها وزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات.

ووفقا للوزارة، فإنه يتم بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان.

ومن المقرر أن يتم المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت الوزارة على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم.

وأكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت في المواد الدراسية الأساسية السبت 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، كما يؤدي الطلاب غدا الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.