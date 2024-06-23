الحوثيون يخدعون اليمنيين البسطاء

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وتركزت الفعاليات في المدارس والجامعات والمقار الحكومية والأندية والساحات، بهدف حشد مجاميع كبيرة للاحتفال بهذه المناسبة، وتحويلها لفعاليات سياسية وعسكرية.
وقالت وزارة الأوقاف اليمنية، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في محاولاتها تطييف المجتمع المدني وتحريف عقيدته الصافية، خلال مناسبات طائفية يجري تنظيمها في المحافظات اليمنية، التي ما تزال قابعة تحت سيطرتها.
وعدت الوزارة في بيان صحفي، أن احتفال الحوثيين بما يسمونه «يوم الغدير» وإجبار المواطنين على المشاركة فيه، ما هو إلا خرافة وضلال، تسعى الميليشيات الإرهابية خلال إقامتها إلى توطيد فكرة الولاية المزعومة.
وأشارت إلى أن الشعب اليمني يرفض مثل هذه الاحتفالات التي تخالف قيمنا الدينية والوطنية، وتتعارض مع نظامنا الجمهوري وأهداف ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، وتتصادم مع الدستور والقانون.
وقالت الوزارة في بيانها: إن ما يسمى بـ»يوم الغدير»، «هو خدعه للبسطاء ويضفون عليها هالة من العناية والتقديس»، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية يبنون أكذوبة الولاية والاصطفاء السلالي المزعوم، وصولا إلى تسويغ حروبهم الغاشمة، وإرهابهم الوحشي على المجتمع.
بالتواكب، تواصل الميليشيات الإرهابية حملتها القمعية ضد الفن والفنانين في محافظة عمران، إذ اختطفت عددا من الفنانين ومالكي صالات الأعراس خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وحسب مصادر محلية، فقد طالت حملة الاختطاف 15 شخصا، بينهم فنانون ومنشدون ومهندسون صوتيون، ومالك صالة أفراح، تم اقتيادهم من منازلهم أو من نقاط التفتيش، أو حتى بعد عودتهم من حفلات الزفاف.
من جهة أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني.
وأضافت الهيئة البريطانية، بأن قبطان سفينة تجارية أبلغ بالتعرض لهجوم بمسيرة، مما أدى إلى تضرر السفينة، دون إحداث أي إصابات في طاقم السفينة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، صباح أمس، إنها نجحت في تدمير زوارق حوثية في البحر الأحمر. وقال البيان: «خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير 3 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر».
وأضاف: «أطلق الحوثيون صواريخ باليستية مضادة للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن».
مشاهدات يمنية
- أضر الحوثي بآلاف الصيادين وحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد عبر حملات تستهدفهم.
- عضو مجلس الرئاسة الزبيدي يستقبل أبناء صعدة، ويشدد على أهمية الاستعداد للمرحلة القادمة سلما أو حربا.
- ميليشيات الحوثي تقر بمصرع 9 من كبار قياداتها العسكرية، دون الإشارة إلى الموقع الذي لقوا حتفهم فيه.
- مساع حوثية لتغيير أسماء نحو 15 مدرسة في حجه بأسماء طائفية سلالية.
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