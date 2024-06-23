فلسطين ترحب بتدخل كوبا في قضية الإبادة الجماعية

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وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان: أن هذا القرار يعبر عن التزام كوبا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.
ودعت في بيانها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، مبينة أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ومكافحة إفلات المحتل الإسرائيلي من العقاب، هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معا لصالح الإنسانية والقانون.
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