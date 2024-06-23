شكرا لقرائتكم خبر فلسطين ترحب بتدخل كوبا في قضية الإبادة الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت دولة فلسطين بإعلان كوبا التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والمقدمة من جنوب أفريقيا ضد المحتل الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان: أن هذا القرار يعبر عن التزام كوبا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.

ودعت في بيانها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، مبينة أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ومكافحة إفلات المحتل الإسرائيلي من العقاب، هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معا لصالح الإنسانية والقانون.