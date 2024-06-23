المغرب يعين قنصلا جديدا في الجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن تعيين مصطفى رزوق قنصلا جديدا بالجزائر، حيث يبدأ مهامه في سبتمبر المقبل. ونشرت وزارة الخارجية المغربية، قائمة بالتعيينات في منصب قنصل عام لسنة 2024، تضمنت أسماء المعينين في عدد من المراكز القنصلية بإسبانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات والجزائر وموريتانيا وتونس وكندا.

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