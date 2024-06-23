شكرا لقرائتكم خبر حفتر: طرد السودانيين أكاذيب مغرضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أن بلاده تستقبل مئات الآلاف من السودانيين وترحب بهم، وأن الكلام عن منعهم من الدخول وطردهم أكاذيب مغرضة.

وقال: «فتحنا حدودنا الجنوبية لمئات الآلاف من أشقائنا السودانيين، وإيوائهم وتقديم كل سبل الراحة الممكنة لهم، وهذا واجبنا تجاههم، ومرحب بهم بين أهلهم في ليبيا، وليس كما يتشدق به الذين يفتقدون المصداقية والنزاهة، خلال تسويق الأكاذيب والمعلومات المغرضة، التي يجب عليهم التأكد قبل إطلاق التصريحات الرخيصة والمرفوضة جملة وتفصيلا».

وتابع: «نحن مع وحدة السودان ومع سلامة أراضيه، وأدعو الأشقاء في السودان إلى وقف إطلاق النار، والاحتكام لصوت العقل».

وشدد على حرص بلاده على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعد أن هذا الأسلوب هو منهج وعقيدة يلتزمون بها في تعاملهم مع الدول المجاورة.

وأشار في كلمة ألقاها خلال لقائه رئيس الأركان العامة، ورؤساء الأركان، ومديري الإدارات بالقيادة العامة، وآمري الوحدات العسكرية، وعددا من ضباط الجيش الليبي بمناسبة عيد الأضحى، إلى أن ليبيا «تعمل على تعزيز العلاقات حفاظا على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وبما يحافظ على أمن واستقرار جميع الدول».

وأكد، أن «الجيش الليبي استطاع أن يحقق نتائج فعلية في بسط الأمن والأمان والاستقرار، وتحقيق خطوات مهمة في مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد».

ودعا حفتر شيوخ القبائل لقيادة مبادرة، من أجل لم الشمل الليبي وتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات، وإعلاء المصلحة العليا في ليبيا، وشدد على ضرورة «عدم انتظار حلول تأتي من الخارج، لأن الليبيين أولى بإيجاد الحلول للأزمة الليبية، وهم قادرون على ذلك».

وأشار إلى أن «الهدف الأول والأخير هو استعادة الدولة الليبية وهيبتها وفرض الأمن والاستقرار، والدفاع عن حرمة الوطن والقانون، والحفاظ على سيادة ليبيا من المخاطر الخارجية والداخلية».