شكرا لقرائتكم خبر العراق يسقط أخطر معاقل الإرهاب بجبال بلكانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت القوات العراقية بأهم خلية إرهابية في جبال بلكانة بمحافظة صلاح الدين، خلال عملية نوعية أظهرت مدى التنسيق والتعاون العالي بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية.

وجاءت العملية التي أعلنت قيادة العمليات المشتركة عنها بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وبالتعاون بين جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

ونفذت العملية في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين بمشاركة جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، بالاشتراك مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

وتم رصد ومتابعة أوكار الإرهابيين في المنطقة ومحاصرة أهم مفرزة إرهابية ضمن هذا القاطع، وبالتنسيق مع سلاح الجو العراقي، تم تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات «إف-16»، مما أدى إلى تدمير أوكار الإرهابيين وقتل جميع أفراد المفرزة الإرهابية المكونة من 7 إرهابيين، من بينهم قيادي خطير.

وكشفت العملية مستوى التنسيق والتعاون الاستخباري المشترك بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية، وتظهر العملية مبادرة الأجهزة العراقية في القضاء على فلول الإرهاب، كما أنها ترسل رسالة قوية مفادها بأن الإرهابيين لن يجدوا ملاذا لهم على الأراضي العراقية.

وستؤدي العملية الأمنية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة جبال بلكانة وتقوية ثقة المواطنين بالقوات الأمنية العراقية.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة عزمها مواصلة ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم أينما وجدوا، وأنها لن تدخر جهدا في حماية أمن العراق واستقراره.