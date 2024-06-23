روسيا: أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بتعريض أمن أوروبا النووي للخطر من خلال الاستهداف المتكرر لمحطة زابوروجيه النووية ومنشآت الطاقة الأخرى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الهجمات المنهجية التي يشنها الجيش الأوكراني على كل من محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومنشآت الطاقة الأخرى تظهر اتجاها راسخا ومتعمدا لإحداث أضرار غير مقبولة لاقتصاد روسيا، وخلق مخاطر من صنع الإنسان، وحوادث يمكن أن تعرض السلامة النووية للقارة الأوروبية بأكملها للخطر.

وأضافت «روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية».