شكرا لقرائتكم خبر 40 قتيلا بين ميليشيات الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 40 شخصا على الأقل بينهم 36 مدنيا نتيجة معارك استمرت يومين بين مجموعتين إرهابيتين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضح المتحدث باسم الجيش الكونغولي جول نجونجو أن الاشتباكات التي استمرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، أسفرت كذلك عن عشرات الإصابات والمفقودين، وإحراق عدد من المنازل.

كانت هذه تفاصيل خبر 40 قتيلا بين ميليشيات الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.