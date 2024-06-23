باكستان تطلق عملية عسكرية جديدة لمكافحة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت باكستان عملية عسكرية جديدة في جميع أنحاء البلاد لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن. وأوضح مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني، الذي عقد الليلة الماضية في إسلام أباد، على تدشين عملية عسكرية شاملة في ربوع باكستان، تحت اسم «عزم الاستحكام»، للقضاء على المسلحين وأعداء أمن باكستان.

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