نتنياهو أمام سخط أمريكي ومعارضين لطريقة تعامله مع الحرب

رجح تقرير حديث تغيب عدد كبير من الديموقراطيين عن حضور خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث سيلقي كلمة أمام المشرعين الأمريكيين في 24 يوليو، وفي ظل حرب حكومته الآن مع حماس في غزة.

ومن المتوقع أن يتخلف جزء كبير من الكتلة التقدمية في الكونجرس – المشرعون الذين يعدون من بين أكثر المنتقدين لتعامل إسرائيل مع الحرب – عن المشاركة.

ويقول بعض الديمقراطيين إنهم سيحضرون للتعبير عن دعمهم لإسرائيل، وليس لنتنياهو. ومن المتوقع أن تثير زيارة نتنياهو احتجاجات كبيرة ويخطط بعض أعضاء الكونجرس لحدث بديل.

طريقة نتنياهو

ويتصارع الديمقراطيون في الكونجرس بشأن دعمهم الطويل الأمد لإسرائيل وبين معاناتهم من الطريقة التي أدارت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة. حيث قتل أكثر من 37 ألف فلسطيني بنيران إسرائيلية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أدى إلى اندلاع الحرب،.

وبينما يقول بعض الديمقراطيين إنهم سيخرجون من باب الاحترام لإسرائيل، فإن فصيلًا أكبر ومتناميًا لا يريد ذلك، مما يخلق أجواء مشحونة بشكل غير عادي في تجمع يكون عادة كعرض احتفالي من الحزبين لدعم حليف أمريكي.

الرأي العام

وتسربت التوترات بين نتنياهو والرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى الرأي العام، حيث اتهم نتنياهو الأسبوع الماضي إدارة بايدن بحجب الأسلحة الأمريكية عن إسرائيل – وهو ادعاء قدمه مرة أخرى أمام حكومته. وبعد أن وجه رئيس الوزراء التهمة في المرة الأولى، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: «نحن حقا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه».

وجاءت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، لنتنياهو بعد التشاور مع البيت الأبيض، و حتى الآن، لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع بين الزعيمين خلال زيارة نتنياهو لواشنطن.

وقال نتنياهو في بيان إنه «تأثر للغاية» بالدعوة لإلقاء كلمة أمام الكونجرس والفرصة لعرض الحقيقة حول حربنا العادلة ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا لممثلي الشعب الأمريكي والعالم بأسره.

انتخابات جديدة

وطرح الجمهوريون فكرة دعوة نتنياهو لأول مرة في شهر مارس بعد أن ألقى زعيم الأغلبية السناتور تشاك شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي في الولايات المتحدة، خطابًا في قاعة مجلس الشيوخ انتقد فيه بشدة نتنياهو. ووصف الزعيم الإسرائيلي بأنه «عقبة أمام السلام» وحث على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، حتى عندما أدان حماس.

اتساع السخط

وكشفت المقابلات التي أجريت مع أكثر من عشرة ديمقراطيين عن اتساع نطاق السخط بشأن الخطاب القادم، ويقول بعض الديمقراطيين إنهم سيحضرون للتعبير عن دعمهم لإسرائيل، وليس لنتنياهو.

وينتظر ديمقراطيون آخرون معرفة ما إذا كان نتنياهو سيظل رئيسًا للوزراء بحلول الوقت الذي من المفترض أن يتحدث فيه أمام الكونجرس.

وكانت هناك علامات واضحة على السخط بشأن طريقة تعامل حكومة نتنياهو مع الحرب، وهو الائتلاف الذي يضم متشددين يمينيين يعارضون أي نوع من التسوية مع حماس.

حيث انسحب بيني غانتس، القائد العسكري السابق والسياسي الوسطي، من حكومة نتنياهو الحربية هذا الشهر، بسبب الإحباط إزاء سلوك رئيس الوزراء في الحرب.

و أيد عدد متزايد من المنتقدين والمحتجين في إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الذي من شأنه إعادة الرهائن الذين احتجزتهم حماس إلى وطنهم.

وقال النائب سيث ماجازينر، إنه يقف مع أولئك «الذين يأملون ألا يصبح رئيسًا للوزراء بحلول أواخر شهر يوليو. أعتقد أنه كان سيئًا لإسرائيل، وسيئًا للفلسطينيين، وسيئًا لأمريكا».

فكرة سيئة

ومن المتوقع أن يتخلف جزء كبير من الكتلة التقدمية في الكونجرس – المشرعون الذين يعدون من بين أكثر المنتقدين لتعامل إسرائيل مع الحرب – عن المشاركة. ومن بينهم النائبة عن واشنطن براميلا جايابال، رئيسة التجمع، التي قالت إن دعوة نتنياهو كانت (فكرة سيئة).

وقالت: يجب أن نضغط عليه من خلال حجب المساعدة العسكرية الهجومية حتى يلتزم بالاتفاق الذي وضعه الرئيس.

ومن المتوقع أن تثير زيارة نتنياهو احتجاجات كبيرة ويخطط بعض أعضاء الكونجرس لحدث بديل.

وقال النائب جيم كلايبورن «معًا لتبادل الأفكار حول طريق للمضي قدمًا للإسرائيليين والفلسطينيين يتضمن حل الدولتين».

وذكر السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند، إنه لا يرى أي سبب يدفع الكونجرس إلى «مد شريان الحياة السياسي»لنتنياهو.

وقال النائب عن نيويورك غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن لديه «التزام» بالحضور بسبب هذا المنصب.

نتنياهو أمام:

معارضة دولية كبيرة على تعدياته بالحرب

قضايا بارتكابة جرائم حرب في غزة

معارضة واسعة من الإسرائيليين وعائلات الرهائن

معارضة كبيرة من الديموقراطيين الأمريكيين

مطالب بإزالته من منصبة ووقف إطلاق النار