عبد المسيح: لا بديل عن الشرعية الدولية وهوكشتاين زار لبنان لأنه يمتلك خطة واضحة لتطبيق الـ1701

أشار النائب أديب عبد المسيح، الى أن "لا بديل عن الشرعية الدولية وهوكشتاين زار لبنان لأنه يمتلك خطة واضحة لتطبيق الـ1701 كما أنه أراد إنقاذ إدارة بايدن لأن الحرب في حال وقوعها تمنع التمديد لهذه الادارة".
وأكد عبد المسيح، أن "ما يحصل في البلد بين حوار ونقاش وتشاور هو نوع من الهروب إلى الامام بانتظار إما تسوية إيرانية – أميركية أو بانتظار ما بعد حرب غزة".
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