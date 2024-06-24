هاشم: زيارة هوكشتاين فاشلة وكل المبادرات الرئاسية تعود لتصب عند طرح بري

ذكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "الجنوب يشهد تصعيداً ونحن نتعاطى مع عدو متفلت لا ينصاع إلى قواعد اشتباك ولا قيم ولا قوانين دولية، أما المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لم يصل إلى أي مكان يمكنه أن يخفف من حدة التصعيد"، معتبرا أن زيارته إلى لبنان فاشلة.
إلى ذلك، أوضح قاسم في حديث لقناة "الجديد" أن "رفض الحوار في هذه المرحلة هو تأجيل للإستحقاق الرئاسي وكل المحاولات والمبادرات المتخذة لحل هذه الأزمة تعود لتصب عند طرح رئيس المجلس النيابي نببه بري".
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