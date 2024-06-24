قصف فسفوري إسرائيلي عنيف استهدف كفركلا والخيام وغارة على عيترون

أفادت قناة المنار عن قصف فسفوري إسرائيلي الصهيوني عنيف استهدف بلدتي كفركلا والخيام وتلة العزية في جنوب لبنان.

هذا، واستهدفت غارة إسرائيلية من الطيران الحربي بلدة عيترون.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله من عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

وفي وقت سابق، استهدف حزب الله، وفق ما ذكر في بيان، آلية عسكرية في مستوطنة المطلة، مؤكدا تحقيق إصابات بين قتيل وجريح.