الملك الأردني التقى جنبلاط: لأهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه

استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط في قصر الحسينية، يُرافقه نجله النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور.

وأكد الملك الأردني، خلال اللقاء، على "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وأهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع، لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية".

وحذر من "خطورة توسع دائرة الصراع بالإقليم"، مشددا على "أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه".