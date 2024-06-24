اعتقال متهم بنشر معلومات مضللة حول عملية تفاوض على مخطوف في بيت شاما

أفاد ت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، بأن دورية من فرع المعلومات اعتقلت "ن. ف" في بلدة بيت شاما، يحمل بطاقة معاق، بعد إقدامه على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية من بندقية صيد ورشقهم بالحجارة لدى اقترابهم من منزله لاستجوابه حول استخدامه حسابات متعددة من هاتفه الشخصي ونشره معلومات مضللة حول عملية تفاوض على مخطوف في المنطقة.

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