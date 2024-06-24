الدبيبة: نحرص على إجراء الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة دعم حكومته للجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وفق قوانين عادلة. وجدد الدبيبة تأكيد «دعمه للجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد إلى تنظيم الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية». جاء ذلك بعد لقاء جمع الدبيبة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جيرمي برنت، أمس، في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال نورلاند في تصريح نشرته السفارة الأميركية، عبر حسابها على منصة «إكس»، إنه استعرض مع الدبيبة «أهمية الجهود المبذولة لتوحيد ليبيا والحفاظ على سيادتها ودعم العمل الحيوي للأمم المتحدة لدفع العملية السياسية». وأشار نورلاند إلى تطلع الولايات المتحدة «إلى انتخابات ناجحة في البلديات في جميع أنحاء ليبيا»، حيث شدد أيضاً على «التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع ليبيا في سعيها لمعالجة تحدياتها الأمنية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً».

وقبل لقائه مع الدبيبة، التقى نورلاند والوفدُ المرافقُ له في طرابلس كلاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، إلى جانب سفير إسبانيا الجديد لدى ليبيا خافيير سوريا.