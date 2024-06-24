روسيا تحمل أميركا مسؤولية الهجوم الصاروخي على القرم

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كيف (الاتحاد، وكالات)

حملت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة مسؤولية في الهجوم الصاروخي، أمس، على شبه جزيرة القرم، كونه نفذ بواسطة صواريخ «ATACMS» التي سلمتها واشنطن لكييف.

وقالت الوزارة، في بيان: إن «مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على مدنيين في مدينة سيفاستوبول تقع في الدرجة الأولى على واشنطن التي زودت أوكرانيا أسلحة»، وكذلك على سلطات كييف، مؤكدة أن «أفعالاً كهذه لن تبقى من دون رد».

وأعلنت واشنطن، في أبريل، أنها أرسلت إلى اوكرانيا صواريخ «أتاكمس»، بعدما طالبت بها لوقت طويل للتمكن من إصابة أهداف بعيدة من خط الجبهة.

واستخدمت كييف هذه الصواريخ للمرة الأولى ضد موسكو في أكتوبر، لكن ما أرسلته واشنطن في الآونة الاخيرة يمتاز بمدى أبعد يمكن أن يصل إلى 300 كيلومتر.

وذكر عمدة مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوزهاييف، أنّ المدينة تعرضت لقصف صاروخي من قبل الجيش الأوكراني.

وبين أن الصواريخ تم اعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، لكن شظايا الصاروخ سقطت على مدينة سيفاستوبول.

وأكد رافوجاييف أنّ الهجوم الذي نفذه الجيش الأوكراني، تسبب بمقتل 5 أشخاص، بينهم طفلان وإصابة 100 آخرين.

وقال المسؤول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بأسر الضحايا «ليقدّم تعازيه».

وأكد رازفوجاييف أن الجيش الأوكراني ضرب سيفاستوبول في وضح النهار بصواريخ بالستية ذات ذخائر عنقودية، لافتاً إلى أن حطام الأهداف التي تم إسقاطها سقط على المناطق الساحلية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام روسية سكانا يفرون من شاطئ بعدما سمعوا دوي انفجارات.

وفي السياق، أعلن الجيش الأوكراني، أمس، أن قواته نفذت هجوماً على موقع عسكري في منطقة «بيلغورود» جنوب غربي روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان، إن «القوات الجوية الأوكرانية نفذت بالتعاون مع مكونات أخرى من قوات الدفاع، هجوماً ناجحاً على مركز قيادة فوج البندقية الآلية الروسي، الواقع في نيهوتييفكا بمنطقة بيلغورود».

وأشارت إلى أن الهجوم تسببت بحدوث انفجارات في الموقع العسكري الروسي.