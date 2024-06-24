رئيس هيئة الأركان الأمريكية : قد تنجر إيران والمتحالفون معها إلى الصراع إذا تعرض وجود حزب الله للتهديد

ياسر رشاد - القاهرة - حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث أن أي تهديد لوجود حزب الله في لبنان قد يدفع إيران وحلفاءها نحو التصعيد العسكري.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، أشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى أن حزب الله يعد جزءاً أساسياً من التوازنات الإقليمية في المنطقة، وأن أي تهديد لوجوده قد يؤدي إلى استجابة من إيران والجماعات المتحالفة معها، ما قد يزيد من احتمالات نشوب صراعات أكبر وأكثر خطورة.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية أن التوازن الحالي في المنطقة يتطلب حسماً دبلوماسياً وتفاوضاً مكثفاً لتجنب التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن أي تحرك عسكري يجب أن يكون محسوباً ومتناسباً لضمان عدم تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعربت دول عدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، داعية إلى ضرورة التحلي بضبط النفس والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي بشكل شامل.

رئيس هيئة الأركان الأمريكية : أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع

أعرب رئيس هيئة الأركان الأمريكية عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يؤدي إلى زيادة مخاطر نشوب صراع أوسع في المنطقة.

وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية ، أن التصعيد الحالي يأتي على خلفية توترات متزايدة بين إسرائيل وحزب الله، حيث قامت إسرائيل بتعزيز قواتها على الحدود وزيادة استعداداتها العسكرية رداً على التهديدات الواردة من لبنان.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية في بيان صحفي أن الاستجابة الإسرائيلية لأي تحركات من لبنان يمكن أن تؤدي إلى تصاعد خطير يعكس على استقرار المنطقة بأسرها، ويمكن أن يزيد من احتمالات نشوب صراع أوسع وأكثر تعقيداً.

وفيما يتابع المجتمع الدولي عن كثب التطورات على الأرض، تأمل الدبلوماسية الدولية في إيجاد حلول دبلوماسية تجنب التصعيد العسكري وتعزز الاستقرار الإقليمي.

وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بضمان تحالف قوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم أن إسرائيل ملتزمة بضمان تحالفٍ قوي بينها وبين الولايات المتحدة، مشدداً على أن العلاقة مع الولايات المتحدة تعتبر الأكثر أهمية بالنسبة لها في هذا الوقت.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، "إن الولايات المتحدة هي الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، وتمثل عمقاً استراتيجياً غير قابل للتجاوز بالنسبة لنا في مختلف المجالات الأمنية والدفاعية".

وأكد الوزير على أهمية تعزيز هذا التحالف وتطويره لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل تستعد لتعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية والمستقبلية من أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.