هيئة عائلات الأسرى في غزة تدين تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت هيئة عائلات الأسرى في غزة اليوم، بشدة، تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي السابق لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأصدرت الهيئة بيانًا أكدت فيه استنكارها الشديد لهذا التراجع الذي وصفته بأنه "خيانة للاتفاقات والوعود السابقة". وأوضحت الهيئة أن المقترح الإسرائيلي السابق كان يتضمن تفاصيل محددة لصفقة تبادل تشمل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل إعادة جثامين إسرائيليين وتحسين شروط الأسرى في السجون.

وأكدت الهيئة على أن تراجع نتنياهو يعتبر رفضًا لتحقيق العدالة والإنسانية، ويزيد من معاناة العائلات الفلسطينية المتأثرة بانتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لفرض الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، وضمان الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة في السجون.

قوات الاحتلال الاسرائيلى تقتحم مخيم العروب شمال الخليل وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل بعملية اقتحام واسعة لمخيم العروب شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن القوات دخلت المخيم في ساعات الصباح الباكرة، مصحوبة بإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقد شهد المخيم حالة من التوتر الشديد خلال العملية، حيث اعتقلت القوات العديد من الشبان وسط مقاومة من بعض السكان المحليين. وتم توثيق اندلاع اشتباكات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال نفذ العملية بزعم البحث عن مطلوبين ومواجهة أي نشاط مشبوه في المنطقة. كما أكدت على استمرار الاعتقالات والمداهمات في المخيم والمناطق المجاورة، ما يثير المخاوف من تصاعد الاحتقان في المنطقة.

من جانبهم، أدانت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية عملية الاقتحام، معتبرة إياها خرقًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

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