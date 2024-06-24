رئيس هيئة الأركان الأمريكية : "حزب الله يمتلك قدرات أكبر من حماس وإيران تميل إلى تقديم دعم أكبر له"

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إلى ان تقديم حزب الله دعماً أكبر بكثير من إيران للفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس، مما يجعله يمتلك قدرات أكبر في الإقليم بمقارنة بحركة حماس.

وأوضح الجنرال ميلي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن إيران، التي تُعتبر من أبرز راعيي حزب الله، تميل إلى توجيه دعم أكبر للحزب مقارنة بحماس، الأمر الذي يعزز قدرات الحزب في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصةً بعد سلسلة من التصعيدات بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، والتي تشهد تداعياتها على الأمن الإقليمي.

يأتي هذا التصريح في إطار جهود الولايات المتحدة لفهم الديناميكيات الإقليمية والتأثيرات على الأمن الإستراتيجي، مع التأكيد على ضرورة متابعة الوضع بكل اهتمام واستعداد للتعامل مع أي تطورات قد تنشأ.

بن غفير.. الاستيطان في غزة سيكون واقعيا لو أرادت تل أبيب

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن الاستيطان في غزة سيكون واقعيا لو أرادت تل أبيب ذلك، ردا على تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال بن غفير في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "إن أردنا ذلك (الاستيطان في غزة) فسيكون أمرا واقعيا".

وكان قد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن تل أبيب تريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين، مؤكدا أن إعادة الاستيطان إلى غزة ليست أمرا واقعيا.

وقال نتنياهو: "أنا أعرف أن هناك الكثير من الذين يدعمون إعادة الاستيطان في قطاع غزة؛ لكني واقعي، وأرى أن ذلك الأمر غير واقعي".

وسبق أن صرح رئيس لجنة الأمن القومي وعضو الكنيست تسفيكا فوغل، بأن الحرب على قطاع غزة يجب أن تنتهي بعودة "الاستيطان اليهودي" في جميع أنحاء القطاع، الأمر الذي لقي إجماع مختلف تيارات معسكر اليمين التي تستحوذ على الخارطة السياسية بإسرائيل.

محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لتحديد التوقيت المناسب للتحرك في الشمال

نشرت قناة 12 الإسرائيلية تقاريرآ عن قيام السلطات الإسرائيلية حاليًا بمحادثات مكثفة على مستوى الأمن والسياسة لتحديد اللحظة المثلى للتحرك العسكري في منطقة الشمال،.

يأتي هذا في سياق التوترات المتصاعدة على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث تناولت المحادثات الجارية تقييم الخيارات المتاحة والتأكيد على الضرورة الإستراتيجية للتحرك في هذه الفترة الحساسة. تتم هذه المحادثات بالتنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية والسياسية لضمان الاستقرار والسلامة العامة في المنطقة.

من المتوقع أن تُصدر الحكومة بيانًا رسميًا بنتائج هذه المحادثات في الأيام القادمة، مع التأكيد على الالتزام بحماية الأمن القومي لإسرائيل وتأمين حدودها بشكل فعال ومنسق.