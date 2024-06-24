مصرع عسكريين وإصابة اثنين آخرين في حادث تدهور 3 شاحنات مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مصدر عسكري أردني الأحد بمقتل عسكريين أردنيين وإصابة اثنين آخرين في حادث تدهور 3 شاحنات عسكرية ظهر اليوم، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

وأوضح المصدر ذاته وهو مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الشاحنات الثلاث تدهورت نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.

وبين المصدر أنه نتج عن الحادث مقتل كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي يحيى عثمان يحيى الصياح، وكلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، إلى جانب إصابة اثنين آخرين وحالتهما العامة متوسطة.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية العسكريين القتيلين متمنية لذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.

هذا وأعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد عبور قافلة مساعدات إنسانية جديدة لسكان شمال قطاع غزة تم تسييرها من قبل الهيئة والقوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات الخيرية العالمية.

وأفاد بيان للهيئة أن القافلة المكونة من 70 شاحنة حملت طرودا غذائية ومستهلكات ومستلزمات طبية وأدوية، ليصار إلى توزيعها على السكان في غزة وتحديدا ضمن مناطق الشمال في القطاع من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: "حزب الله يمتلك قدرات أكبر من حماس وإيران تميل إلى تقديم دعم أكبر له"

في تصريحات حديثة لرئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أشار إلى تقديم حزب الله دعماً أكبر بكثير من إيران للفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس، مما يجعله يمتلك قدرات أكبر في الإقليم بمقارنة بحركة حماس.

وأوضح الجنرال ميلي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن إيران، التي تُعتبر من أبرز راعيي حزب الله، تميل إلى توجيه دعم أكبر للحزب مقارنة بحماس، الأمر الذي يعزز قدرات الحزب في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصةً بعد سلسلة من التصعيدات بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، والتي تشهد تداعياتها على الأمن الإقليمي.

يأتي هذا التصريح في إطار جهود الولايات المتحدة لفهم الديناميكيات الإقليمية والتأثيرات على الأمن الإستراتيجي، مع التأكيد على ضرورة متابعة الوضع بكل اهتمام واستعداد للتعامل مع أي تطورات قد تنشأ.