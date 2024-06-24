شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: 30 يونيو حافظت على تلاحم المصريين وأنقذت مصر من الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو المجيدة، حافظت على تلاحم المصريين ونبذت أي محاولات للتفرقة بينهم، وأنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن ثورة 30 يونيو صححت الأوضاع وأعادت الأمور إلى نصابها.

وأضاف النائب شحاته أبو زيد، أن ثورة 30 يونيو نجحت في إفشال المؤامرات الدولية التي كانت تحاك بمصر وانتصرت الثورة لإرادة المصريين واستطاع الشعب المصري ومعه قيادة مخلصة أدركت خطورة ما يحاك للوطن من حكم الإخوان الذين أضروا بمصلحة البلاد.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن ثورة 30 يونيو 2013، كانت اصطفاف لإرادة المصريين في الشارع المصري، والتي انتفض فيها المواطنين على حكم جماعة الاخوان الإرهابية من أجل الإطاحة بنظامها وإعادة مصر إلى المسار الصحيح، ونفذ المصريين ملحمة في هذه الذكرى تمثلت في احتشادهم في الشوارع والخروج بالملايين فى الميادين.

وأوضح النائب شحاته أبو زيد، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، شهدت مصر نهضة اقتصادية واسعة من خلال المشروعات التنموية، لافتا أن مصر خلقت لنفسها بعد الثورة، مكانة كبيرة بالانجازات المتتالية التى حققتها فى مختلف المجالات .



