تصريحات هامة من نتنياهو بشأن اتفاق جزئي مع حركة حماس

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة عدد من المحتجزين وهذا ليس سرا، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف نتنياهو أننا نريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين وإعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا، مؤكدا ان المعارك العنيفة مع حماس في رفح الفلسطينية على وشك الانتهاء.

وتابع نتنياهو أن مرحلة الهجمات الشديدة والمكثفة التي يشنها الجيش على قطاع غزة على وشك الانتهاء، مضيفا أننا رأينا توقفا دراماتيكيا للأسلحة الأمريكية ويمكن مواصلة الحرب في غزة بما لدينا لكن نفضل الحصول على المزيد منها.