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السعودية: 1301 حالة وفاة خلال موسم الحج

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الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الصحة السعودى فهد الجلاجل إن عدد الوفيات خلال موسم الحج هذا العام بلغ نحو 1301 شخص متوفى، 83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحرارى، وبعضهم لا يزال يتلقى الرعاية حتى الآن

وأوضح وزير الصحة السعودى فى تصريحات خاصة لقناة "الإخبارية السعودية"، مساء اليوم /الأحد/ أن حالات الوفيات جاءت نتيجة المشى مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وأن بينهم عددا من كبار السن و مصابىالأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن الجهات السعودية المختصة بذلت جهودا كبيرة فى التوعية بمخاطر التعرض للإجهاد الحراري، فضلا عن التأكيد على ضرورة التقيد وتنفيذ إجراءات الوقاية.

وأكد أن وزارة الصحة السعودية حصرت جميع البلاغات، وتواصلت مع ذوى المتوفين، والتعرف عليهم، فيما تطلب ذلك وقتا نظرا لعدم حمل كثير من المتوفين لأى بيانات أو بطاقات تعريفية.

وقال إن الخدمات الصحية المجانية التىتقدمها المملكة للحجيج بدأت قبل وصولهم، وذلك من خلال البرامج التوعوية عند المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، كما قدمت 1.3 مليون خدمة وقائية شملت الكشف المبكر واللقاحات، وتقديم الرعاية الطبية منذ الوصول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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