3 جثث مذبوحة ومشتعلة.. النيابة تعاين موقع جريمة عزبة رستم بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

وصل فريق من النيابة العامة إلى عزبة رستم بقرية الشين في مركز قطور بالغربية لمعاينة موقع جريمة مقتل سيدة واثنين من أبنائها على يد الابن الأكبر، في واقعة اكتشفها الجيران بعد تصاعد أبخرة شواء الجثث التي تم التمثيل بها.

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة للقرية، حيث انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علمات ذبح في منطقة العنق وآثار اشتعال.

أفاد الشهود والسكان المحيطين بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة "محمد. أ. ا" - 29 سنة - محام، وهو شقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى، والذي تمكن من الهرب، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه.

أمرت النيابة العامة بنقل الجثث لمشرحة مستشفى الجامعة وانتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وسرعة القبض على المتهم الهارب.

اقرأ أيضًا: الشيطان أقام حفلًا بدماء أمه وأخته وأخيه.. ماذا حدث في عزبة رستم بالغربية؟