عروض طلبة معهد السينما بمركز الإبداع الفني.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع المعهد العالي للسينما بالقاهرة التابع لأكاديمية الفنون، في السابعة مساء اليوم الاثنين ٢٤ يونيو، مجموعة من أفلام طلبة المعهد العالي للسينما التي حصدت على الجوائز المحلية والدولية، وذلك بقاعة السينما بمركز الابداع الفني.

وتضم قائمة الأفلام التى سوف تعرض كل من "طرح النيل" - إخراج نصرة الذهبي - تسجيلي (حائز على جائزة النيل الكبرى في مسابقة أفلام الطلبة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية)، "قهوة فريال" روائي قصير - إخراج مهند الكاشف، "فقه أمي" روائي قصير - إخراج عمر عزالدين، "16 ملي" - روائي قصير إخراج عبدالله جاد، "بحر" رسوم متحركة - إخراج بلال أبو سمرة، "الفراشات" رسوم متحركة - إخراج سلمى عناني، "ليلة طويلة" رسوم متحركة - إخراج أحمد عادل.

ويصاحب العروض ندوة لمناقشتها بحضور أساتذة المعهد العالي للسينما للنقاش حول أفكار الأفلام ومشاريع الطلبة بشكل عام والمشاريع المعروضة بشكل خاص، يدير النقاش الناقد السينمائي الكبير الدكتور وليد سيف - الأستاذ بأكاديمية الفنون.