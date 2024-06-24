من هو قاتل عائلته بعزبة رستم بالغربية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها للقبض على المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته بعزبة رستم بمركز قطور بمحافظة الغربية بعد أن قام بذبحهم و تقطيع جثثهم واضرام النيران فيهم وفر هاربا، بسبب مشاكل أسرية بينهم.

وأكد أحد أهالي القرية، أن المتهم ويدعي " محمد. ا. ا" يبلغ من العمر 29 عامًا، ودائما الشجار مع أسرته، وحاصل على ليسانس حقوق وعمل بمكتب محاماه وتم فصله منه بسبب تصرفاته، واتهموه وقتها أنه مهتز نفسيا وعمل بعد فترة في مكتب محاماه آخر بمدينة قطور مستمر فيه حتي الآن.

وأضاف في تصريحاته لمصراوي انه يعيش في المنزل داخل العزبة مع والدته و شقيقه الأصغر محمود و شقيقته وهي منفصله عن زوجها، بعد وفاة والدهم منذ 5 سنوات و الذي كان يعمل في الشئون القانونية بإدارة التربية والتعليم بقطور.

وأشار أحد الجيران، أن المتهم ارتكب جريمته يوم الخميس الماضي وبعد انبعاث روائح كريهة للجثث من المنزل قام بإحضار مادة قابلة للاشتعال وقام باضرام النيران بهم لإخفاء معالم جريمته بعد أن فشل في التخلص من الجثامين، ولكن انبعثت روائح الحريق والدخان من داخل المنزل مما شكك الجيران وقاموا للتوجة للمنزل لاكتشاف الأمر ووجدوا الجثث في حالة تفحم.

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة للقرية، حيث انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علمات ذبح في منطقة العنق وآثار اشتعال.

أفاد الشهود والسكان المحيطين بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة "محمد. أ. ا" - 29 سنة - محام، وهو شقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى، والذي تمكن من الهرب، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه.