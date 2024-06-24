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بعد سجنه غيابيا لتهديد طليقته.. إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ اليوم الإثنين، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الفنان محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

كانت جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بحبس "غنيم" 3 سنوات غيابيًا، تقدم على أثرها محاميه إسماعيل بركة بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

نسبت النيابة للمتهم محمد غنيم تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كما أسندت له في القضية رقم 15486 لسنة 2022 أنه هدد المجني عليها "ر. ن" كتابة وشفها بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي.

وجهت له تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهابإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وسبها وقذفها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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